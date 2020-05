Regresó el futbol y los aficionados despertaron con la ilusión de ver la Bundesliga y se encontraron una transmisión casera, sí casera.

Los comentaristas de la cadena Fox Sports estaban en casa y las fallas técnicas se presentaron. Situación que desencadenó con las críticas en redes sociales. No conformes con esto, la narración de Marion Reimers se convirtió en tendencia en twitter, no porque haya sido del agrado del aficionado, sino porque la gente mostró su inconformidad con comentarios negativos por su falta de ritmo y talento.

Datos incompletos, falta de ritmo y algunos otros errores son las observaciones de los aficionados. Parece que la inactividad no sólo afectó a los futbolistas.

Si bien el balón volvió a rodar y era algo que la mayoría de los aficionados al futbol pedían, no todos están satisfechos y esto debido a la transmisión en México.

Mientras sus hermanos en Estados Unidos, FOX Deportes, que también estaban en casa, tenían una transmisión perfecta, con audios profesionales y con el audio del estadio como si uno estuviera en el estadio.

— J A I R. (@AlanDozter_) May 16, 2020

La Reimers es muy estudiada, profesional, dedicada, bla bla bla. Pero lo qué no es, Es narradora.

No hay nada más triste para el aficionado que el día que regresa el fútbol te pongan a narrar a La Reimers.

No me lo tomen a mal, realmente me encanta que se le de oportunidad al talento femenil en transmisiones deportivas.

Dicho esto, qué mala es Marion Reimers narrando, no transmite ni emoción, ni pasión, es malísima.

— (@MarioRiveretti) May 16, 2020