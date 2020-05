Gio Reyna, joven estadounidense del Borussia Dortmund, estaba perfilado para alinear en el regreso de la Bundesliga, esta mañana frente al Schalke 04, pero se lesionó durante el calentamiento.

El club germano anunció la baja del norteamericano minutos antes del silbatazo inicial y fue sustituido por Thorgan Hazard (hermano de Eden, estrella del Real Madrid).

Gio Reyna will be replaced by Thorgan Hazard in the Starting XI as a result of an injury sustained during warm up



Get well soon, Gio pic.twitter.com/V8RoWrO2wx

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 16, 2020