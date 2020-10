Así fue el golazo de Carlos Vela, tras dos meses de lesión

En su vuelta al césped tras dos meses lesionado, el delantero mexicano Carlos Vela anotó uno de los goles del triunfo 2-0 de Los Angeles FC contra el Galaxy el domingo en la liga de fútbol norteamericana (MLS).

El Galaxy, que dejó fuera de la convocatoria a última hora al ariete mexicano Javier 'Chicharito' Hernández por una lesión no especificada, jugó gran parte del partido con 10 jugadores por la expulsión del defensa costarricense Giancarlo González.

El zaguero vio la roja directa en el minuto 22 por derribar al punta uruguayo Diego Rossi para impedirle entrar solo al área en un contraataque.

Los Angeles FC se adelantó en el marcador en el minuto 58 por mediación del estadounidense Danny Musovski en una contra en la que recibió un sensacional pase al espacio de Rossi.

A pesar de contar con varias ocasiones claras de gol, el Los Angeles FC solo pudo sentenciar en el minuto 90+3, cuando el inglés Bradley Wright-Phillips asistió a Carlos Vela dentro del área y el mexicano superó con un sutil golpeo por arriba al arquero Jonathan Klinsmann, el hijo del ex jugador y seleccionador alemán Jürgen Klinsmann.



Carlos Vela puts the finishing touch on an @LAFC El Trafico victory on his return from injury

— B/R Football (@brfootball) October 25, 2020