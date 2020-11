Se ha dado a conocer el audio entre el VAR y el árbitro Wilmar Roldán en el duelo entre Argentina y Perú, correspondiente a las Eliminatorias de Conmebol.

A los 8 minutos, el peruano Cueva sacó un remate de derecha que salió desviado. La jugada fue revisada a instancia del VAR por supuesto penalti de Franco Armani, que finalmente no fue sancionado por el árbitro colombiano.

“Posible penal”, anunció el colombiano Andrés Rojas cuando cayó el exjugdador del Toluca en el área.

“Para mí es acción del juego, lo toma corriendo y es inevitable el choque”, respondió el silbante central; sin embargo, desde la cabina le solictiaron que no reanudara.

“Haga la señal Wilmar”, dijo el Asistente del VAR, refiriéndose a que fuera a revisar la jugada.

Después de más de un minuto, Roldán fue a revisar la jugada y concluyó en que para él no era pena máxima: “Andrés, escuchame, primero llega el arquero y posiciona el pie. No hay un movimiento. El toque del delantero es inevitable con el arquero. Para mí no es penal. Mantengo mi decisión”.

El duelo entre argentinos y peruanos finalizó 2-0 con anotaciones de Nicolás González y Lautaro Martínez.