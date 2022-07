Aunque no lo diga, su sonrisa lo delata. Jürgen Damm está viviendo el sueño de jugar con el América, el equipo más importante del país, según él.

Todavía no debuta en el Apertura 2022, pero el refuerzo de las Águilas ya disfruta estar con el equipo azulcrema.

“Estoy muy contento, muy feliz, muy emocionado, con esta etapa en mi vida. Como lo dije, es un sueño estar en el América. Daré lo mejor de mí para aportar al equipo mi granito de arena y cumplir las expectativas del club y de la gran afición”, declaró Damm, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El futbolista de 29 años de edad, quien ya tuvo minutos en la Sub-20, no huye al compromiso que implica estar con las Águilas y reconoce que no hay otra opción que no sea ganar el título.



“Mi sueño más grande era jugar en América; ahora, imagínate ser campeón es aún mayor con esta institución. Daré lo mejor de mí, con esa mentalidad... Tenemos que ir partido a partido, hay que levantar un título”, declaró.

Ofertas para Jürgen no faltaron, pero el mexicano reconoció que el cuadro de Coapa siempre fue su primera opción. Ahora, desea alcanzar la estrella 14 junto a los emplumados, estar mucho tiempo en el club y dejar huella.

“Era el sueño desde niño. Temas económicos o de otro aspecto no influyeron en mi decisión. Cuando me dijeron del América, para mí siempre fue mi primera opción, siempre quise estar acá y no iba haber algo que me cambiara de parecer”, finalizó.

