Después del mal paso que tiene desde algunas semanas el América en el Guardianes 2020, las dudas sobre si el técnico Miguel Herrera debe seguir en el banquillo azulcrema siguen. Ahora es una voz autorizada como la de Carlos Reinoso la que menciona que si el "Piojo" no es campeón, debe irse aunque le quede contrato por cumplir.

"Si Miguel (Herrera) al final del torneo no es campeón, él lo sabe, debe salir del club así tenga cinco años de contrato", comentó el "Maestro".

Por otro lado sobre las últimas incorporaciones y los refuerzos de las Águilas, para Reinoso, son jugadores buenos pero no con la calidad o el cartel suficiente para vestir la playera del América.

"Algunos (jugadores) son buenos pero no para América, América es otra cosa en el futbol nacional, falta gente de peso, está Ochoa, Valdez, Cordova pero después no hay líderes, entonce screo que no se ha elegido bien", finalizó.