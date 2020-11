Después del Clásico Nacional de los Cuartos de Final del Guardianes 2020, Emilio Azcárraga, dueño del América, felicitó a Chivas y a Amaury Vergara, incluso el propietario del Guadalajara le respondió con un "gracias".

Las Águilas quedaron eliminadas el sábado por la noche en la cancha del estadio Azteca tras perder en el global 1-3 ante los rojiblancos.

El equipo de Miguel Herrera se quedó en Cuartos de Final. Esta situación nunca le había pasado al cuadro de Coapa desde que el 'Piojo' es su entrenador, pues siempre calificaban como mínimo a las semifinales en la Liga MX.

Momentos después al silbatazo final, Azcárraga publicó en su Twitter la felicitación al Guadalajara y ahí, algunos aficionados del América aprovecharon para pedirle que quite a Herrera del banquillo.



Con afecto le saludo

Lo que menos me duele es haber perdido una apuesta, de una buena cantidad de dinero.

Lo que me duele es ver un equipo que que no tiene garra y corazón que se muere de nada

Y un técnico que no sirve para un equipo tan grande como esté.

— ExtremeCurves (@100Xtremo) November 29, 2020