Fueron varias las muestras de cariño de la afición para Carlos Salcido, quien en el partido de esta noche ante el Guadalajara, equipo en el cual nació futbolísticamente, se despidió del profesionalismo defendiendo la casaca del Veracruz.

Los seguidores rojiblancos en todo momento le mostraron respeto, cariño y cuando salió con su equipo al protocolo antes de iniciar el encuentro, al momento que el sonido local mencionó su nombre, la hizo varias carretadas de aplausos para quien muchos califican, como una leyenda del “Rebaño”.

Era un día especial y Salcido utilizó unos zapatos especiales que llevaban su nombre, la fecha del partido, ante quién y la bandera de México, en un detalle de la marca que lo patrocina, para que los guardara como recuerdo en su último cotejo como profesional.

Fue el centro de atención durante muchos pasajes del encuentro, así como durante los movimientos de calentamiento. A Salcido se le vio contento, disfrutando cada momento que vivía en su último día como profesional en el futbol, ya que pasará al grupo de los retirados y buscará una oportunidad para dirigir en fuerzas básicas, ya que cuenta con su título.

En cuanto se terminó de tomar la foto el Veracruz, Salcido quiso irse con los suyos a su sector del campo, pero Jesús Sánchez lo jaló, para que se tomará la última foto de su carrera profesional, con el equipo rojiblanco, en el que nació y luego hizo una gran carrera.

Salcido dijo que esperó mucho este momento, que lo disfrutó al máximo y dejó abierta la puerta por si en algún momento, el Guadalajara le hace la invitación de integrarse a sus fuerzas básicas como técnico o en algún otro departamento, pero dejó claro que exclusivamente en cancha.

“Si Chivas me propusiera algo así, a ojos cerrados lo aceptaría, en el Guadalajara hasta de barrendero trabajo, no tengo problema, amo a esta institución, la llevo en mi sangre y siempre estaré agradecido. Chivas me dio todo y estoy en paz, me voy feliz de haber vivido tan gratos momentos y de haberme formado como persona”.

Salcido al terminar el encuentro, se despidió de sus compañeros del Veracruz, porque ya no regresa al puerto jarocho, pues dejó todo arreglado para quedarse en la perla tapatía, donde estará atento de su hijo, que está en las fuerzas básicas del chiverio y se le verá seguir en la “Gigantera”.

Se rinde homenaje a Jorge Vergara en el Akron

Al medio tiempo del partido ante el Veracruz, Chivas aprovechó para rendirle un homenaje al ex dueño del equipo, Jorge Carlos Vergara Madrigal, quien falleció hace una semana en Nueva york. La afición que se dio cita al inmueble rojiblanco, fue participe al final de la proyección de videos, entonando el apellido de Vergara.

Fueron casi nueve minutos en los cuales se contó la vida empresarial y parte de la personal de Vergara, y se escucharon varias frases que en su momento expresó a la prensa, como la de “somos un equipo de mexicanos, esa es la diferencia”.

La afición mantuvo las luces de sus celulares encendidas todo el tiempo que se proyectó el video, que incluyó tomas de su convivio con su plantilla de Chivas, también de sus ponencias que hacía en sus empresas. En todo momento la afición estuvo atenta, en completo silencio y con celular en mano.

Uno de los momentos deportivos importantes fue levantar los dos títulos de Liga que se han obtenido durante su gestión, la convivencia con el equipo como con Adolfo Bautista, entre otros más, así como algunos viajes en su avión privado.

Otros de los momentos importantes que se proyectaron, fue cuando recorría su nuevo estadio, actual casa del Guadalajara y también aspectos de cuando éste se estaba construyendo. Se pasaron otros momentos también de convivencia con el equipo.

En un entrenamiento, los jugadores rojiblancos le cantaron las mañanitas por su cumpleaños, al finalizar el canto de la plantilla, se acercó a apagar la vela que le habían puesto al pastel, cuando todo parecía normal, entró Jair Pereira, quien entonces fungía como capitán, para empujar la cabeza del empresario al pastel.

Vergara reaccionó con parte de la cara llena de betún, buscando al culpable, Pereira se hizo el que no sabía quién había sido y le echó la culpa a otro compañero, pero Jorge de inmediato y sin titubear, se dirigió al central para decirle que lo había visto.

En el centro del campo, se extendió una lona grande, en la cual se veía a Vergara festejando el primer título en el 2006, bajo el mando de José Manuel de la Torre. Al termino de los videos, la afición comenzó a corear el apellido Vergara, al tiempo que miles de papelitos eran soltados desde la parte alta del Estadio y remataron las pantallas con una frase: Hasta siempre, Jorge.

