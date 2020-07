A pesar de que en repetidas ocasiones ignoró las recomendaciones de no entrenar junto con compañeros durante la pandemia, ahora Tom Brady reclama a la NFL respuestas sobre la temporada 2020.

Sin participar en las tormentas de publicaciones en redes sociales que hicieron varios jugadores la semana pasada, Brady se pronunció por fin.

"Hay más preguntas que respuestas, pero debemos tener fe en nuestros líderes de @NFLPA, tanto en los jugadores como en el personal, para que el juego y el negocio del football estén en el lugar correcto", dijo Brady en Twitter. “Mantengámonos unidos y exigimos las respuestas necesarias de @NFL como socios. Estamos todos juntos en esto ".

There are more questions than answers, but we must have faith in our @NFLPA leaders, both players and staff, to get the game and the business of football in the right place. Let's stay unified & demand necessary answers from the @NFL as partners. We’re all in this together. #LFG

— Tom Brady (@TomBrady) July 22, 2020