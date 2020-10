NFL cancela Pro Bowl 2021 y anuncia nueva sede para el Super Bowl

La NFL comunicó que el partido del Pro Bowl de este temporada no se disputará y buscará una forma de “reimaginar” la forma en destacar a los mejores jugadores de 2020. Además, anunció una nueva fecha para el Super Bowl LIX.

“La liga trabajará en estrecha colaboración con la Asociación de Jugadores y otros socios, para crear una variedad de actividades atractivas para reemplazar el juego Pro Bowl de esta campaña. Este reconocimiento virtual brindará a los fanáticos la oportunidad de celebrar los logros de sus estrellas favoritas”, informó la organización, debido a la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con reportes locales, esta cancelación también abre la posibilidad de disputar una Semana 18, en caso de que existan más brotes por coronavirus, como ha pasado en los Titans de Tennessee y Patriots de Nueva Inglaterra, sin la necesidad de recorrer el Super Bowl LIV, a disputarse en Tampa Bay en febrero.

La votación del Pro Bowl 2021 arranca el 17 de noviembre. Las listas completas de Pro Bowl se revelarán en diciembre, donde los jugadores son determinados por los votos de fanáticos, jugadores y entrenadores. El voto de cada grupo cuenta como un tercio para determinar los 88 jugadores All-Star.



The @NFL is reimagining the 2021 Pro Bowl, and the 2022 Pro Bowl has been awarded to Las Vegas and @AllegiantStadm » https://t.co/RewdZjCMaB pic.twitter.com/ckKY50w9U7

— Las Vegas Raiders (@Raiders) October 14, 2020