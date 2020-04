El Draft 2020 de la NFL se apegó al guion y fueron pocas las sorpresas que dejó la atípica función. La mayor, sin duda, fue que los Packers seleccionaran en la primera ronda al quarterback de Utah State, Jordan Love.

Y es que adquirir a uno de los cinco mejores prospectos de la posición no agradó a quienes viven bajo el encanto de Aaron Rodgers, incluido sus antecesor en los controles del equipo, Brett Favre.

El miembro del Salón de la Fama criticó la decisión de la organización con la que ganó el Super Bowl XXXI, y adelantó que eventualmente derivará en la separación de su actual pasador.

"Aaron jugará en otro lado. Te garantizo que algo sucede en su mente. Quiere decir que existe una molestia con la organización; todo lo que necesita es otra razón, además de ésta, para acelerar el proceso", dijo.

Aunque Rodgers no se ha pronunciado al respecto, Favre reveló un fragmento de la conversación que tuvo con él tras la polémica determinación de los verde y dorado, misma que calificó como "una falta de respeto".

"(Aaron) estaba, digamos, sorprendido de que hayan ido en esa dirección. Los Packers dañaron la relación y en algún punto les afectará", presagió.

Cuando Rodgers fue reclutado en 2005, 'El General' aún formaba parte del equipo y, con el tiempo, fue relegado hasta verse obligado a partir hacia los Jets de Nueva York, mientras veía de lejos cómo su sucesor llenaba exitosamente sus zapatos.

En esta ocasión, sin embargo, Favre no cree que las condiciones sean propicias para un cambio de timón.

"No anticipo que pase algo así ahora. Él hará su trabajo sin importar lo demás; no es su labor ser mentor de Jordan Love. Ahora, si Jordan preguntara: '¿Puedo ver videos contigo?', me sorprendería que Aaron se negara", expuso.

Dadas las circunstancias y para redondear su opinión (si se concreta), el exquarterback auguró un nublado porvenir para los cuatro veces ganadores del Super Bowl. "Green Bay no va a ir a ningún lado sin Aaron Rodgers en los próximos años", sentenció.