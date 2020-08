Madden 21, ¿el peor videojuego en la historia?

A menos de dos semanas de que arranque la temporada 2020 de la NFL, el videojuego oficial lanza su nueva edición; sin embargo, el Madden 21 está catalogado como uno de los peores en la historia, según las últimas críticas.

De acuerdo con Metacritic, el juego tiene una puntuación total de 65 y 69 en PlayStation 4 y Xbox One, respectivamente.

En las reseñas de los usuarios –quienes todos tienen la libertad para calificar– tienen un promedio de 0.4 para PS4 y 0.6 en la consola de Microsoft.

“Esta es una versión extraña del juego por varias razones. […] Madden 21 se arrastra hacia abajo pero tiene características descuidadas, conceptos estancados y/o subdesarrollados. Con suerte, este esfuerzo inconsistente es producto de que el equipo de desarrollo empacó toneladas en la versión de próxima generación. Si no, considerando todo, desde el punto de vista de la recepción, este podría ser uno de los peores años en la historia de la franquicia”, fue la crítica en la revista Forbes.

En redes sociales se han hecho virales múltiples videos de los problemas que tiene el videojuego y varios usuarios han solicitado a la NFL que se destine de EA Sports, empresa encargada de la franquicia. Madden 21 ya se encuentra a la venta.

A premium simulation football experience. Ea has shown us once again why they deserve the exclusive sim fb nfl license. #nfldropea #NFLdropEA @NFL @EASPORTS @EAMaddenNFL @NFLPA pic.twitter.com/6lrWiHKrq1

#NFLDropEA please because they don’t give two shits how bad the game has become. Just look at this shit pic.twitter.com/oPEK9KGBuJ

— Twitch | iJkiddRoxTV (@iJkiddRoxTV) August 30, 2020