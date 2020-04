Isaac Alarcón, el mexicano que quiere brillar con Cowboys

Isaac Alarcón sabe del valor de su firma con los Cowboys de Dallas. Antes que él, sólo tres mexicanos (Efrén Herrera, Rafael Septién y Luis Zendejas, todos pateadores) habían jugado con la organización en temporada regular.

Ahora él buscará la oportunidad de ser el primer liniero ofensivo nacional en jugar con el equipo. “Estoy muy contento, es un sueño”, dice en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

“Sé lo que significan los Cowboys para el país, por los fans que tienen. Aún no me creo que esto esté pasando”. Alarcón cuenta que Stephen Jones, vicepresidente de la franquicia e hijo de Jerry Jones, fue quien le dio la noticia.

Fue por llamada telefónica. Le dijo que el lunes podía festejar con su familia, pero que a partir de hoy martes se pondrían en contacto para trabajar. “Me contó que las juntas serán por videollamada. También así estudiaré, por ahora, el libro de jugadas”, añade.

Para que llegara a la NFL, el regiomontano necesitó ayuda. Fue por parte de su excompañero Máximo González, quien en 2019 estuvo en el International Player Parwhay, un programa que ayuda a captar jugadores talentosos para la Liga, siempre que no hayan nacido en los Estados Unidos.

González le habló bien de Alarcón a los scouts del programa. Éstos le dieron seguimiento. Vieron sus cualidades, lo invitaron a cenar y finalmente lo incluyeron en la edición de este año.

“Estuve dos meses en el programa. No sabía en qué nivel estaba mi juego, hasta que me medí con linieros defensivos y les gané. Ahí me di cuenta que mi nivel era bueno, al igual que el de otros mexicanos”, agrega.

El regiomontano jugó formalmente futbol americano a partir de los 14 años. Era ala cerrada, pero estuvo cerca de dejar de jugarlo, cuando entró al programa del Tec de Monterrey. “Sentía que los coaches no me querían porque siempre me equivocaba. Fue cuando el coach Jonathan Alderete me invitó para ser liniero ofensivo. Me gustó, y me establecí al poco tiempo”, cuenta.

Alarcón —de 21 años de edad, 1.97 metros y 117 kilos—, buscará ganarse un lugar en el roster de 53 jugadores para la temporada de 2020 con los Cowboys, pero primero tendrá que estar en los campos de entrenamiento. “Un jugador del programa en el que estuve pasó el corte. También puedo hacerlo”, menciona.

