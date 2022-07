Histórico analista de TV Azteca tunde a la empresa por preferir películas antes que partidos de NFL

Joaquín Castillo, analista de futbol americano de la NFL en TV Azteca, se mostró desconcertado por algunas decisiones que se toman en la televisora del Ajusco.

El mejor conocido como 'Coach' aseguró no entender cómo es que en la empresa en la que trabaja prefieren pasar una película antes que un partido de la NFL de la temporada (en el antes transmitido Ritual NFL los fines de semana).

"No entiendo las decisiones, no sé de dónde vengan, pero eso de pensar que es más negocio una película que poner un juego de NFL, no sé si lo pueda entender", dijo el 'Coach' Castillo en entrevista con Toño de Valdés.

Y entonces el experimentado analista expresó que eso le ha afectado tanto a él como a la televisora, a la hora de competir con Televisa en el tema del futbol americano.

"Me ha afectado y siento que le ha afectado a TV Azteca porque ya no competimos como antes", apuntó Castillo.

Además, reconoció que pese a que sí transmiten el Super Bowl, no tener juegos de temporada regular "pasa factura con la gente".

"No se me hace bueno lo de TV Azteca porque aunque tenemos el Super Bowl, la gente te cobra factura. Si no das seguimiento no te van a seguir ni en el Super Bowl; eso lo estamos pagando", añadió.

Lee también: ¿Cuándo y dónde ver a Checo Pérez en el Gran Premio de Francia 2022?