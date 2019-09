La novela de Ezekiel Elliott dio un paso hacia adelante para que firme un nuevo contrato con Dallas Cowboys y así pueda jugar la Semana 1 de la NFL.

De acuerdo a fuentes de ESPN, el estelar corredor estaría reuniéndose con personal de los Cowboys para buscar un arreglo y que esta semana vuelva a los entrenamientos del equipo.



Agent Rocky Arceneaux is traveling with running back Ezekiel Elliott from Cabo to Dallas, per @WerderEdESPN. A source said an agreement between the team and the 2-time NFL rushing champion is “Very close.”

— Adam Schefter (@AdamSchefter) September 3, 2019