Emotivo minuto de silencio en memoria de Anthoine Hubert en el GP de Bélgica

Antes del arranque del Gran Premio de Bélgica, se realizó un minuto en memoria al francés Anthoine Hubert, quien ayer falleció durante la primera carrera de la Fórmula 2.

Pilotos, mecánicos, ejecutivos, paramédicos, trabajadores y aficionados en el Circuito de Spa-Francorchamps, recordaron al joven piloto. Tenía 19 años cuando perdió la vida en un fuerte accidente.

La F1 también organizó que todos los autos para la carrera de hoy llevaran una leyenda en honor al galo: “Racing for Anthoine”. Fue un ambiente frío el que se vivio en Spa-Francorchamps. En menos de 24 horas del accidente mortal, todos estaban listos para subirse a los bólidos y arrancar el GP de Bélgica.



Some special tributes on F1 liveries today as we prepare to race at Spa #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/ClPcq2ee8L

— Formula 1 (@F1) September 1, 2019