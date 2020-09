El mexicano Alejandro Kirk debuta y anota con los Blue Jays

La noche de su debut con los Blue Jays, el catcher mexicano, Alejandro Kirk, anotó su primera carrera en las Grandes Ligas.

Con el juego entre Toronto y los Mets de Nueva York empatado a una en la parte baja de la quinta entrada, el tijuanense se colocó en el plato.

Exitosamente, negoció la primera base por bolas de su trayectoria ligamayorista.

Un par de turnos después, un lanzamiento de Seth Lugo terminó con un elevado de sacrificio de Travis Shaw, que significó la imagen de Kirk llegando a home para desempatar el encuentro.

El último receptor tricolor en disputar un juego de Las Mayores había sido Ali Solís, con los Rays de Tampa, el 8 de junio de 2014.

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 13, 2020