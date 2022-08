El Águila de Veracruz, a consolidarse en los playoffs de la LMB

A unos días de encarar los segundos Playoffs en la nueva etapa del Águila de Veracruz, la organización vive una revolución en su dirección general, donde Jorge Fitch logró convencer a los aficionados para volver al estadio Beto Ávila, apoyo con el que buscarán llegar lejos.

Fitch es el nuevo director general de la novena emplumada, un tipo que nació en cuna beisbolera y que voló desde Mazatlán para encarar la aventura más importante de su carrera. “Me emocioné cuando me lo propusieron, se me hizo un reto increíble”, comparte, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. “Sabía que es una plaza muy difícil, pero vengo de una experiencia en Mazatlán que me ayudó para crear un vínculo importante con los aficionados”.



Sabe que el impacto inicial no será suficiente si en el diamante no llegan los triunfos. “Estamos por vivir un momento clave en los Playoffs. Vamos a llegar con todo y lo único que pensamos es en dar la pelea. Nos dimos cuenta de las carencias que teníamos y hemos ajustado; en conjunto con el Chino Valdez [director deportivo], confiamos en llegar muy lejos”, confía.

El objetivo es que la franquicia se consolide, “que Veracruz pueda volver a abrazar al beisbol, que el equipo se quede aquí para siempre, que nuestra historia sea tan grande y no se pierda en el camino. El Águila no es sólo El Puerto, sino todo Veracruz, a la gente le pido que no se baje”.