Entre todas las ausencias que sufrió Mazatlán en su compromiso ante el Guadalajara, destacó la de Sebastián Vegas, defensor que en las últimas horas ha sido vinculado con los Rayados de Monterrey.

Tras la derrota de este sábado, el estratega Paco Palencia desconoce cual sea el futuro del sudamericano, quien no vio minutos en el partido de esta noche.



Leer más: Chivas avanza en la Copa por México tras golear a Mazatlán FC

“Por cuestiones de lesiones y salud no contamos con algunos jugadores. La directiva solamente me dijo que era mejor que no jugara, pero desconozco el estatus de Sebastián en este momento”.

El equipo titular aún no está definido en la escuadra dirigida por Paco Palencia, quien todavía no ve un once inicial para el arranque del torneo próximo.

“Todavía no alcanzamos a tener un cuadro titular, si tengo una idea bastante amplia del cuadro que puedo llegar a hacer, hay que seguir esperando para que pueda contestar con un cuadro titular el día 24”.