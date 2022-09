Chicharito Hernández, un jugador que no sobraría en la Selección Mexicana

Pocas semanas nos alejan de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Selección Mexicana continúa con muchos problemas, el más claro es la ausencia de gol y las lesiones que aquejan a los delanteros ‘principales’ de Gerardo Martino que son Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori.

Es por eso que Miguel España, exfutbolista de la Selección Nacional pide llamar a los que estén pasando por un buen momento, “Es una pena lo de Raúl Jiménez, porque su accidente no le ha permitido llegar a como estaba anteriormente. Creo que en eso se tiene que basar el ‘Tata’, en buscar al que esté mejor, el que esté en su mejor momento”, comentó y hasta opinó sobre un llamado a Javier Hernández. “Soy de la idea de que no sobra. Es un jugador que está pasando por un buen momento y me parece que sería una buena opción, pero se respeta que el ‘Tata’ tiene a sus convocados”.



El seleccionado en el Mundial México 89 reconoce que la gestión de Martino está en declive por lo que los cuestionamientos y críticas son más constantes por la proximidad del certamen internacional, algo que es común en el banquillo nacional, “Pasa cada cuatro años. El primer año que llegó lo hizo muy bien, después el equipo vino de más a menos. Se calificó, cumplió el objetivo y el equipo aún no acaba de crecer en algunos aspectos”, comentó. “Estar en la selección te da mucho, pero también te cuestiona mucho”.

Para el exjugador de Pumas, México aún tiene tiempo para erradicar los errores ,“Hay gente con mucha experiencia. Tienen el tiempo para corregir cosas en las que están fallando como en la parte defensiva y en la parte de arriba la falta de gol, deben tratar de encontrarla o que algunos jugadores recuperen la memoria. Esperemos que el primer partido, que es muy importante que es contra Polonia, obtengan un buen resultado y de ahí partir”.

Miguel España fue parte de los invitados especiales de la presentación del Museo Itinerante de la Selección Mexicana en la que se expone toda la historia del conjunto nacional.