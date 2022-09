Checo Pérez termina cuarto en la clasificación del GP de Italia; pero la penalización le costará lugares

La pole position del Gran Premio de Italia la ganó Charles Leclerc, el segundo puesto fue para Max Verstappen.

Mientras que Carlos Sainz de Ferrari concluyó tercero y Checo Pérez cerró el circuito de Monza en cuarto puesto, pero no saldrá en esta posición por la sanción que recibió la Fórmula 1.

La parrilla para el GP de Italia sufrirá algunas modificaciones en las posiciones de salida por las sanciones que recibieron nueve pilotos, incluidos Checo Pérez.

