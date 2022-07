El piloto mexicano Sergio Pérez sin duda está viviendo uno de sus mejores momentos de su carrera en la Fórmula 1. En el último Gran Premio que fue el de Gran Bretaña dio una carrera espectacular al remontar 15 posiciones y terminar como segundo lugar.

Fue su podio número 21 de su trayectoria y actualmente se ubica como el segundo lugar en la clasificación de pilotos de la temporada, solamente debajo de su coequipero Max Verstappen. Lo realizado ha hecho que todo el equipo de Red Bull se le rinda en elogios.



Uno de ellos es Helmut Marko, quien ha sido un constante crítico del mexicana y que esta vez reconoció la garra que mostró en el circuito de Silverstone, “Definitivamente ha sido la mejor carrera que nos ha entregado en la parte final”, manifestó.

La rivalidad entre Max Verstappen y Checo Pérez ha ido más allá de las pistas; sin embargo, el asesor de Red Bull declaró qué es lo que tiene que hacer el piloto nacido en Guadalajara para ser campeón de la Fórmula 1 y colocarse por encima de su compañero.

“No tenemos ninguna condición de piloto número uno o dos. Pero es algo simple, si (Checo) quiere ser campeón del mundo debe vencer a Max y ese es el tema”, lanzó Helmut Marko. Desde su llegada a Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez ha hecho una gran labor incluso compitiendo con Max Verstappen y superando a Lewis Hamilton.

