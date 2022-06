Carlos Vela: Hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí

El mexicano Carlos Vela hizo oficial su renovación con LAFC de la MLS, una noticia que en sus palabras venían trabajando desde hace días.

”Sí, la verdad es que era cuestión de tiempo. Obviamente, las dos partes estábamos muy ilusionados por cerrar el contrato”.

El delantero azteca agregó que su permanencia en el equipo norteamericano lo hace muy feliz, por permanecer en una institución comprometida y de la que no se marchará hasta lograr un título.



”Siempre es negocio y si uno tira para un lado otro tira para otro, pero cuando los dos lados quieren llegar al mismo lugar, siempre termina sucediendo y así pasó. Estoy muy contento de poder seguir aquí. Hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí. Es algo que me motivó a seguir y ojalá pueda ser este año”.

Por último el exjugador de la Selección Mexicana mencionó que se encuentra motivado por los recientes fichajes del club, jugadores con los que espera hacer muy buen trabajo.

”A mí me encanta jugar con gente buena y que venga gente así es algo muy positivo para todos. Estoy deseando jugar con ellos”.