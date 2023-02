Carlos Salcido sobre su experiencia en Europa: "De Holanda conocía los helados"

Carlos Salcido se convirtió tras la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Alemania 2006 en uno de los primeros mexicano en salir a Europa.

El exjugador de Chivas mostró su potencial y logró llamar la atención de uno de los equipos más importantes de Países Bajos, que no dudó en ficharlo con ayuda de Néstor de la Torre, directivo que gestionó su transferencia.

Un momento que no olvida Carlos Salcido, quien en entrevista con Toño de Valdés reconoció no tenía idea del país ni del PSV Eindhoven, asegurando que de Holanda únicamente conocía los helados.



"Me dijo que iría a Holanda y al PSV, literal yo lo único que conocía eran los pinches helados. Hoy por la tecnología es muy fácil ya conocer la historia de un club, en ese momento no",comentó.

Salcido, quien en su paso por el PSV Eindhoven conquistó dos títulos de la Eredivisie, una Copa de Holanda y jugó 169 partidos agregó que la experiencia en tierras europeas le dejó muchos aprendizajes.

Mismo que le ayudaron a salir adelante y recordar sus orígenes, en los que sufrió por tener un plato de comida.



"Lo primero que sentí al llegar allá fue el frío, me dieron la patadita de la buena suerte y yo sentía que estaba creciendo. Tuve una infancia muy difícil, no tenía un plato de comida. Fue algo que en los momentos malos me sacaba adelante", finalizó.