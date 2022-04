Yuliahn anhela unificación

Esperar más de un año para exponer por primera vez el campeonato gallo del Consejo Mundial de Boxeo, llenó de energía a Yuliahn Luna, quien ahora no solo quiere seguir sacándole brillo al cinturón verde y oro, sino que buscará unificar el cetro con la estadounidense Jamie Mitchel, monarca de la Asociación Mundial de Boxeo.

"Sería un gran logro ser campeona de los dos organismos más importantes del mundo del boxeo", compartió la pugilista nacida en la Comarca Lagunera, quien dejó atrás a una difícil retadora, Mayeli Flores, a quien de paso, le quitó el invicto. "Se me complicó su estilo, me dio un cabezazo y no me dejaba de sangrar la herida", recordó.

Lo cierto es que la 'Cobrita' Luna no quiere parar, así que tampoco se desgastará de más si el combate de unificación no llega pronto. "Hay mucha gente que se quedó con ganas de ver una revancha con Mariana Juárez, no la descarto, pero económicamente me convendría más una unificación y quiero esa oportunidad".



De mantenerse en el trono, tampoco se negaría a enfrentar a la experimentada Jackie Nava, a quien ganarle representaría una estrella muy grande en su récord.

"Jackie siempre ha estado como una posibilidad, es una histórica y favorita de la afición en México, a quien si le ganas te haces de un lugar importante", valoró Luna, quien es una de las estandartes del CMB, y su presidente, Mauricio Sulaimán, lo sabe.

"Es un orgullo tener una campeona como Yuliahn, que se dio a conocer en el mundo entero ganándole a la 'Barby' Juárez y que defendió el título ante una retadora muy difícil", remató el dirigente.

Lee también: El COM reprueba actos de “vividor” en la Federación Mexicana de Natación