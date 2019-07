Muere boxeador de 23 años por golpes durante pelea

Las malas noticias siguen en el boxeo, después de que a inicios de la semana se diera a conocer la muerte del boxeador ruso de peso ligero Maskim Dadashev por golpes sufridos en su pelea del fin de semana, hoy se dio a conocer la muerte de otro púgil que tuvo su último combate el sábado.

El argentino, Hugo Santillán, perdió la vida luego de permanecer cinco días en el hospital a causa de los golpes que sufrió durante la pelea frente al uruguayo Eduardo Abreu.

Mientras se daban a conocer las tarjetas de la pelea, el argentino de 23 años de edad, cayó y se desvaneció en el ring, por lo que los equipos de emergencia lo traladaron a un hospital, cinco días después falleció.

Santillán combatió por el título latino plata ligero del Consejo Mundial de Boxeo en la pelea que le provocó dos paros cardiorrespitatorios que terminaron con su vida.

