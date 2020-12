Saúl “Canelo” Álvarez reaparece. Desde el 2 de noviembre del año anterior, el jalisciense no se sube a un ring, causa, entre otras tantas, por las que rompió el contrato con Golden Boys Promotions, que dirige Oscar de la Hoya.

Ahora peleará, el próximo sábado 19 ante el inglés Callum Smith, que tiene una marca invicta, 27 victorias, 19 por nocaut. “Un rival importante, que puede ser el más difícil de su carrera”, dice el experto en boxeo Eduardo Lamazón, exsecretario general del Consejo Mundial de Boxeo y ahora comentarista en TV Azteca.

Esta pelea, puede ser, la que logre consolidar al “Canelo”, la que logre, por fin dejar atrás las dudas que hay sobre él, ya que en el mundo es reconocido, “como una figura”, aunque en México, “no se le reconoce así”. “Las dos cosas son sorprendentes”, dice el argentino.

El combate, a decir del experto “es de los más importantes o el más importantes de su carrera, ante un el rival que lo vale, con una trayectoria invicto y que ha dominado Europa. Es un rival de meter miedo cuando uno lo ve atacar, porque posibilidades ofensivas, las tiene”.

-¿Qué falta para que Saúl Álvarez dejé atrás las dudas que hay sobre él?

“Nadie puede cuestionar al rival, ahora falta que la pelea nos dé lo que la gente espera del ‘Canelo’, un poco de lucha, un poco de sangre, y esto lo digo metafóricamente, pero es que el ‘Canelo’ sale demasiado limpio de las peleas, la gente no lo ha visto en una guerra absoluta, final, decisiva, pero es difícil que lo veamos así, por su estilo, pero a medida de que los rivales crezcan nos acercamos a ese que puede ser un objetivo del espectador”.

Álvarez tiene 56 peleas en su haber, con 53 victorias, dos empates y una derrota, pero le falta la batalla decisiva, el encuentro épico, ese por el cual lo recuerden, como se recuerda a gente como Julio César Chávez.

“Pues sí”, acepta Lamazón, “pero es difícil por el estilo, cuando Chávez necesitaba ir por la pelea, iba adelante a la guerra a la trinchera y el ‘Canelo’ no va, e sun tiempista, parece que todo lo hubiera ensayado, lo controla todo. La gente piensa que no está dando todo, pero no es así, es estrategia y bajo ese estilo ha hecho peleas muy buenas. Ha tenido finales espectaculares, triunfos bien conseguidos, es un figurón el ‘Canelo’, independientemente de que guste un poco más o menos”.