Luce improbable que se cancele, pero -por ahora- la pelea entre Saúl Álvarez (55-1-2, 37 KO's) y Billy Joe Saunders (30-0, 14 KO's) del sábado parece tambalearse. Este martes, ambos púgiles debían verse por primera vez en un cara a cara a efectuarse en el estadio AT&T, sede del evento, pero el británico no asistió.

¿La razón? No está de acuerdo con el tamaño del ring para el combate en el que expondrá el cetro supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB); el "Canelo" posee los del Consejo Mundial (CMB) y la Asociación Mundial (AMB).



"Hay sólo dos pequeñas cosas, y una -al decir pequeñas- es el ring. Lo dejo para mi equipo, pero no tienes un estadio de 70 mil personas y bailas en un ring de 16, 18 o 20 pies (4.8, 5.4 o 6 metros cuadrados)", aseguró el británico, al medio "Behind the Gloves". "Debe ser en condiciones justas. Es una pelea de unificación, un ring legítimo, guantes iguales". "Queremos ganar por nuestras familias. Ponemos nuestras vidas en riesgo. Solo quiero un tiro justo de los dados".

Según las reglas del boxeo, el ring puede medir de 4.9 a 6.9 metros cuadrados. Saunders y su gente consideran que un ring pequeño favorece a Álvarez, por lo que ellos quieren que sea lo más grande posible. Tom Saunders, padre de Billy Joe, asegura que ellos quieren pelear en un entarimado de casi siete metros. Si no es así, la pelea se cancelaría.

"No hay algo en el contrato sobre el tamaño del ring, las negociaciones se han roto", dijo. "Han dicho que el ring será de 20 pies (seis metros) o hay que reservar los vuelos de regreso. Está apagado todo". Aunque no ha hecho una declaración oficial, ha trascendido que el "Canelo" aceptará el tamaño del ring que disponga Saunders.