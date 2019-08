Yankees y White Sox jugarán en el Campo de los Sueños

Los White Sox de Chicago jugarán contra los Yankees de Nueva York el próximo verano en el sitio del este de Iowa donde se filmó la película "Field of Dreams", anunció la MLB. El juego está programado para el 13 de agosto en Dyersville, que está a unos 320 kilómetros al oeste de Chicago.

Se construirá un estadio temporal de 8 mil asientos en el sitio para conmemorar el primer juego de Grandes Ligas jugado en Iowa.

"Como un deporte que se enorgullece de su historia que une generaciones, Major League Baseball se complace en traer un juego de temporada regular al sitio de 'Field of Dreams' ", dijo el comisionado Rob Manfred. "Esperamos celebrar el mensaje duradero de la película de cómo el beisbol une a las personas en este campo de maíz especial en Iowa".

Is this heaven? @Yankees - @WhiteSox , see you in Iowa on 8.13.20. pic.twitter.com/5GGbH7TWuq

Un video tuiteado por MLB muestra a la estrella de los Yankees Aaron Judge preguntando a Ray Kinsella, el personaje de Kevin Costner en la película de 1989, si estaba en el cielo. Costner responde con una de las líneas icónicas de la película: "No, es Iowa", y Judge asiente antes de volver al trote más allá del jardín.

Se está construyendo un camino a través de un maizal que llevará a los fanáticos al estadio. Pasará por alto el sitio donde el personaje de Costner talló un estadio fuera de un campo después de que una voz misteriosa le dijo: "Si lo construyes, él vendrá".

El muro del campo derecho estará dividido por ventanas para mostrar los tallos de maíz más allá del muro, y el diseño del estadio honrará al antiguo Comiskey Park, hogar de los Medias Blancas desde 1910 hasta 1990.

“Field of Dreams' es una historia icónica y generacional de beisbol basada en un profundo amor por el juego que trasciende incluso las circunstancias más imposibles. Los cineastas cuentan una hermosa historia que resuena hasta el día de hoy”, dijo el presidente de los White Sox, Jerry Reinsdorf.

.@MLB is building it, and we are coming!

MLB Field of Dreams is becoming a reality and we're excited to be a part of it next season.

Also, sorry Costner, but this poster wins. pic.twitter.com/l05kWK1Tmt

— New York Yankees (@Yankees) August 8, 2019