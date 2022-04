Sorprende la reducción de entradas a managers y peloteros

La reducción de entradas durante dos juegos a la semana en la Liga Mexicana de Beisbol tomó por sorpresa a los equipos del circuito de verano, así que el reto será adaptarse lo más pronto posible para enfrentar la modificación planteada por la dirigencia.

Este miércoles, la Liga Mexicana de Beisbol reveló que los juegos de martes y miércoles en todas las plazas del circuito, se disputarán a siete entradas, en lugar de las nueve que tradicionalmente se juegan.

Óscar Robles, exjugador de Grandes Ligas y actual manager de los Algodoneros de Unión Laguna reconoce que esta medida fue muy sorpresiva.

"Es algo que no esperábamos, pero hay que acatar las decisiones que se toman. Es un poco raro pero hay que adaptarnos lo más pronto posible, tenemos que hacer nuestro plan muy diferente a un juego de nueve entradas", señaló el estratega.



Comunicado oficial LMB: Los duelos de martes y miércoles se jugarán a siete episodios a las 19:30 horas. Se informó a la Asamblea del interés de las plazas de Querétaro y Chihuahua de integrarse a la LMB.https://t.co/OTjraZfrwN — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) April 7, 2022

Jesse Castillo, uno de los valuartes de la novena lagunera, compartió en su redes sociales que no estaba de acuerdo con la modificación. "En lo personal no me gustó y solo dañando el juego, pero estamos en otros tiempos y lo más importante es la mercadotecnia", escribió.

Al respecto, su compañero de equipo, el lanzador Rafael Pineda, dijo. "No estoy muy consciente de cómo va a funcionar, como pitcher nos puede ayudar un poco más en la salud, pero no estamos claros en la responsabilidad que llevan esos dos innings menos, pero confiamos en los ajustes que se harán por parte del cuerpo técnico".

En otro frente, el de los Generales de Durango, el timonel venezolano, Álvaro Espinoza, quien vivirá su primera experiencia en la LMB, opinó sobre el mismo tema.

"Es la época del beisbol moderno y tenemos que aprender a hacer ajustes y apoyar a las ideas que tiene la Liga, si trabajámos juntos podemos salir adelante y ver qué pasa".



Aunque de primera instancia le encuentra algo positivo. "Creo que así van a descansar más los pitchers y tenemos la oportunidad de ganar más juegos, teniendo un buen plan podría ser de beneficio".

Por su parte, el lanzador Tiago da Silva, el extranjero con más años en la Liga Mexicana, aceptó que "fue una sopresa que la Liga tomara una decisión así, pero ya vi en otras partes que se jugó así. Si es para el bien del beisbol moderno, para nosotros está bien, habrá más posibilidad de descansar y serán juegos más cerrados, de menos carreras".

Es apenas el inicio de una conversación que tendrá sobre los diamantes la respuesta acerca de lo positivo o negativo que este cambio tendrá en la Liga Mexicana de Beisbol.

