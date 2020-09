Regresa el Beisbol Mexicano Profesional con torneo patrio en Texcoco

Cuatro equipos de la Liga Mexicana de Beisbol (Pericos de Puebla, Sultanes de Monterrey, Unión Laguna y Generales de Durango), un selectivo del municipio de Texcoco y un equipo de la Secretaría de Marina, serán los encargados de regresar a la actividad el beisbol profesional durante la pandemia en el 1er Torneo Patrio de Beisbol Texcoco 2020.

El principal objetivo del torneo es reactivar la economía del municipio del Estado México, ayudar a los equipos involucrados que debido a la pandemia provocada por el coronavirus fue cancelada la temporada de beisbol, y para tener actividad en la primera escuela de Probeis, ubicada en el Estado de México y a la cual fueron destinados 70 millones de pesos, misma que no recibirá alumnos hasta que el semáforo epidemiológico lo permita.

En conferencia de prensa, los Pericos de Puebla anunciaron su participación en el torneo así como las medidas que han tomado para salvaguardar la salud de jugadores, directivos y staff durante el torneo que será a puerta cerrada del 10 al 13 de septiembre en la comunidad de Xocotlán.

"Queremos siempre que nuestros jugadores estén en la elite, por eso es muy importante este torneo patrio en el que no se han escatimado en cuestiones de seguridad, protocolos y temas sanitarios, lo principal es la salud, es importante decir que el torneo será a puerta cerrada, comunicarle al público que no habrá acceso", mencionó Alfonso "Chato" López, vicepresidente de los Pericos de Puebla.

Por otro lado, se comunicó que conforme fueron llegando los jugadores de la novena poblana a la concentración se le fueron realizando los difrentes exámenes que marcan los protocolos de salud, y hasta el momento no se ha registrado ningún caso positivo a Covid-19.

"No todos los jugadores llegaron al mismo tiempo, pero eso no es parametro para el jefe médico del club, la llegada de jugadores fue de distinta manera, y se fue realizando el protocolo correspondiente, de todas las pruebas que se realizaron no hay ningún positivo", comentó Ramón Ramírez, vocero de Pericos.

La transmisión de los partidos será a traves de streaming en las diferentes plataformas y redes sociales del ayuntamiento de Texcoco y serán difundidos de manera gratuita.