Pelotero de LMP “talachea” en tiempos de Covid-19

La Liga Mexicana del Pacífico descuida a sus aficionados en los estadios y a sus propios peloteros.

Resulta que, el brasileño André Rienzo estuvo en el montículo, pero no para los Yaquis de Ciudad Obregón, sino para los Dogos Chemos en la Liga Clase Abierta de Beisbol Obrera, en el Mundo Galaz del Deportivo Álvaro Obregón.

Reportes locales publicaron que el diestro lanzó seis entradas, en los que recibió un imparable y ponchó a 15 rivales, seis de ellos en outs consecutivos, en la blanqueada de los Chemos 7-0 sobre a Transportes.

Rienzo, de 32 años de edad y originario de Sao Paulo, es abridor para los Yaquis de la LMP y después de abrir la campaña contra los Águilas de Mexicali, pasó a la lista de reserva. A la espera de regresar al equipo principal, el brasileño se expuso ante la pandemia de coronavirus.

“Estoy aquí [en la Obrera] por una invitación de mi amigo Arnulfo [Gámez Domínguez] y mientras los Yaquis no me llamen, voy a jugar con el equipo los domingos. Me va a servir mucho, ya que estaré en forma y en condiciones para regresar con los Yaquis. Es una buena terapia’, indicó a VA Noticias.

Rienzo llegó a Grandes Ligas, donde jugó para los White Sox de Chicago y Marlins de Miami.