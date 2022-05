Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, pide a los aficionados al Rey de los deportes, a los aficionados de antaño, que le den oportunidad a la nueva disposición de que entre semana, los juegos se realicen a siete entradas.

“No estamos atentando contra la tradición ni muchos menos, peores cosas se han intentado hacer, como eso de poner a un hombre en segunda en extrainnings, aquí no, sólo se trata de reducir tiempos, en beneficio de todos, y para evolucionar”, manifiesta el directivo.

“No es un tema de andar inventando. Es ser prácticos. Llevas a tu hijo entre semana y es difícil regresarte a tu casa después de las 11 de la noche”.

Esto no fue una decisión unilateral: “Fuimos con las televisoras, lo pusimos en la mesa y de inmediato dijeron: ‘nos interesa’. Para una televisora es mejor programar un juego de 2:30 horas que uno de 3:30. El deporte se debe adaptar para la televisión o se va a morir”.



Y hay mucho ejemplos de esta adaptación: “El boxeo cambió de 15 a 12 rounds, y cuando lo dijo el señor [José] Sulaimán se vino un caos encima, pero se adaptó. El tiro con arco era aburrido, y lo hicieron mucho más ágil. La NBA antes no era el deporte ráfaga. Pusieron la regla de 24 segundos. Las salidas en falso ya no existen en el atletismo y en la natación te eliminan a la primera y esto es por la televisión”.

Así que el beisbol “está haciendo un esfuerzo para reducir su tiempo de juego”.

En las Ligas Mayores, en Estados Unidos, “desde la campaña de 2021 hicieron muchas cosa para reducir tiempos y no pudieron. Hay que tratar más”.

Hay que cuidar el deporte, hay que cuidar al público que ve el deporte: “En Estados Unidos la edad de las personas que ven el beisbol es de 65 años. En México estamos entre los 45 años. No es un público joven. Hoy por hoy todos tenemos un teléfono inteligente donde hay consumo de contenidos y nosotros debemos ir con eso, debemos darle mucho más dinamismo al juego”.



El beisbol tiene dos productos, uno en el estadio y otro en la TV. “Si no nos ajustamos es un producto que va a desaparecer. Si no pensamos en atraer a nuevos aficionados, se va a acabar”.

Así que reducir las entradas no es atentar contra la tradición. “Entre semana es menos el público que va. Sé que es un tema polémico, pero lo que pedimos es que nos tengan paciencia, no es para perjudicar al deporte, es algo estratégico que rendirá frutos, esperamos, a mediano plazo”.

Esto no está cerrado: “Nos podemos equivocar y decir que no funcionó por A, B o C, pero queremos que todo sea para mejorar y que la gente vaya al beisbol.

