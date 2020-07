A nueve días de que la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) anunciara la cancelación de la temporada 2020 y, con ello su intención de apoyar económicamente a los cerca de 500 peloteros que integran el circuito, algunos de los jugadores revelan a EL UNIVERSAL Deportes que recibieron apoyo sesgado o ni siquiera se han comunicado con ellos para hablar sobre esta ayuda.

“Supe que algunos de los compañeros recibieron un préstamo. Pero ese no fue mi caso. Nunca se comunicaron conmigo para ofrecerme el apoyo y no recibí ese dinero”, menciona uno de los jugadores de los Tigres de Quintana Roo, quien pidió que no se revelara su nombre, por temor a represalias.

La novena quintanarroense no es la única que no ha dado apoyos económicos a todos sus peloteros. También es el caso de los Generales de Durango, según confirmó uno de sus jugadores, quien también pidió anonimato por las mismas razones.

Mientras que los Bravos de León, según dos fuentes consultadas, adelantaron el 20 por ciento de su salario a los peloteros en mayo y junio, en los últimos días del mes pasado, cuenta una de las fuentes, directivos les notificaron que no podrían darles más apoyos económicos. Posteriormente, el 1 de julio, la LMB se comprometió a que los 16 equipos dieran préstamos a sus jugadores.

Francisco Orozco, dueño de Algodoneros Laguna, reconoce que los propietarios aún no han acordado el porcentaje ni cuándo empezarán a dar los apoyos formales a los jugadores: “Nos reuniremos la próxima semana. Queremos apoyarlos hasta que inicie la LMP”