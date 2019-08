Enrique “Che” Reyes quiere romper más marcas en la LMB

Llegar a mil victorias en la Liga Mexicana de Beisbol es un logro que solo seis managers han conseguido en la historia del circuito de verano. Enrique “Che” Reyes, timonel de los Pericos de Puebla, lo consiguió hace unos días y confía en que la pelota le dé la oportunidad de alcanzar a más estrategas en esa lista.

“Estoy contento por estar en esa lista de managers tan importantes, varios de ellos fueron vitales en mi formación y quiero alcanzar otras marcas, sé que no es fácil ganar juegos en Liga Mexicana, es bastante complicado hacerlo en la actualidad”, advirtió.

El secreto para ser un estratega exitoso lo tiene claro, “es importante sobretodo la paciencia, porque uno está enfrente de treinta personas y cada quien piensa distinto. Hay que ser inteligente para saber manejarlos porque no siempre todos van a estar de acuerdo con lo que hace uno, ahí está la clave de mi trabajo”.

Una labor que lo atrajo desde que era pelotero, “me gustaba ver el trabajo de los managers, era algo que me llamaba mucho la atención. Mi primer manager en la LMB fue Moi Camacho, pero alguien que me enseñó bastante a trabajar fue Jorge Calvo”.

Formación en la que Josér el “Zacatillo” Guerrero fue inolvidable, “después, “Paquín” Estrada, aunque nunca fue mi manager le aprendí bastante como rival”.

Pero si de señalar a uno en especial se trata, no duda en marcar al “Cananea” Reyes, “fue un referente importante para mi, por la agresividad con la que dirigía y no tenerle miedo a nada, eso me gustaba mucho”.

El “Che” ha sido testigo de la evolución del beisbol, así que su palabra vale para definir los cambios de reglas que han matizado la actualidad del “Rey de los Deportes”.

“Es bueno, salvo el robo de primera. De ese ni me pregunten. Todo lo demás va en el camino de que sea un deporte con menos equivocaciones, el beisbol cada vez es más rápido y es interesante el uso de videos y todo lo que ayude”, señaló.

Aunque ir más allá, como acortar el tiempo a los lanzadores, “se me hace un poco drástico, mientras se acostumbren será difícil, pienso que deben empezar en las sucursales, es un proceso complicado”.

El tres veces manager del año en la LMB y campeón con los Tigres en 2005, no puede negar que el título mundial Sub-23 del 2018, ante Japón, es su mayor éxito hasta el momento. “Era un sitio al que quería llegar, no era fácil y lo disfruté sobre todo por el rival que me tocó”.