El gran Jorge Cantú, "El Bronco", anuncia su retiro del diamante; su último baile

Notoriamente conmovido, con un nudo en la garganta y lágrimas, el único mexicano con 100 homeruns en Estados Unidos y en México se despide -en conferencia de prensa- con su actual equipo: los Diablos Rojos del México, en el estadio Alfredo Harp Helú.

No cabe duda que estas historias que inician como un sueño, se culminan lográndolo. Jorge Cantú nos inspiró y nos sigue inspirando a pensar e intentar los nuestros. Él ya lo consiguió.

No hay palabras y no alcanzan los párrafos para describir su increíble carrera, logrando -según sus palabras- lo que muchos no pensaban. Siempre confiando en sí mismo y dedicado al 100% a su profesión. Premio Nacional del Deporte, ligamayorista, jugando una Serie Mundial, logros que muchos han soñado desde niños y que él pudo cristalizar gracias a su esfuerzo personal y familiar, y apoyo incondicional de sus padres en Reynosa, Tamaulipas.



Una de las anécdotas que recuerdo con mucho cariño que me haya compartido fue cuando, ya estando en la antesala de lo que sería esa grandiosa carrera en Estados Unidos, siendo menor de edad, le habló a su papá -también de nombre Jorge Cantú- para expresarle que estaba pensando no seguir, y gracias a la palabras duras y a la vez amorosas de su papá, tuvo que aguantar estar lejos de su familia y seguir como ese gran perro de pelea. "Si ya me hiciste firmar ese contrato por ti, ahora lo cumples". Palabras que hicieron que se desarrollara un gran toletero y un carácter inquebrantable para soportar todas las adversidades.

El día de hoy, confirma Cantú ese gran apoyo familiar, iniciando con sus padres, hermanos y su esposa Cynthia y sus tres hijos, parte fundamental para conseguir grandes objetivos y sueños. Se confirma la teoría de que el deportista mexicano es producto del esfuerzo personal y familiar.

Hoy, 4 de abril, es un día muy importante para al beisbol mundial y mexicano, ya que se retira uno de los más grandes deportistas que ha tenido este país, pero se queda esa gran persona, humilde, trabajadora, carismática, amorosa y familiar. Todo ese legado que el gran "Bronco", como muchos lo apodan, seguirá dando de sí, seguramente en otra faceta, ya que el beisbol y el deporte en México necesitan personas de tal calidad humana y valores para transmitir esa experiencia de más de 20 años como profesional.



“Doña blanca” extrañará a Cantú, la afición y amigos extrañarán verlo en ese diamante, verlo calentar antes de batear, con ese “swing” poderoso, listo para conectar. Se extrañará esa sangre guerrera durante cada entrada y cada out defendiendo el cuadro, como ese caballo macizo, bronco, percherón y pura sangre.

El día de mañana inicia ese último camino a home, ese último baile, esos últimos meses y esa última temporada en activo, así que la disfrutaremos como nunca. Ahí estará la afición escarlata, familia y amigos, siendo testigos de ese “swing” poderoso y el cierre de una gran carrera. Ánimo Cantú, ánimo “toca”, ánimo “Bronco”.

Ánimo, cuadro mudo.

Jorge León - @abogadopateador

