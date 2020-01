Luego de que las Grandes Ligas anunciaran la suspensiones de un año para el Gerente General mexicano y el mánager de los Astros de Houston, AJ Hinch y Jeff Lunhow, por el caso de robo de señales mediante el uso de tecnología en la temporada del 2017, las consecuencias han alcanzado a Alex Cora, el mánager de los Red Sox.

El puertorriqueño, quien formó parte de los Astros en ese 2017 y que posteriormente fue nombrado mánager de Boston con los que se coronó en 2018, dejó el cargo con los patirrojos, informó la franquicia en un comunicado.

“Hoy nos reunimos para discutir un reporte del Comisionado sobre la investigación de los Astros. De acuerdo a los hallazgos, colectivamente hemos decidido es que no es posible que Alex siga liderando el club. Hemos acordado mutuamente que sigamos caminos separados”, se lee en el comunicado de la franquicia.

Statement from the Boston #RedSox and Alex Cora: pic.twitter.com/qXsUhSobSy

— Red Sox (@RedSox) January 15, 2020