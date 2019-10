AMLO analiza la Serie Mundial

En medio del contexto de violencia e incertidumbre que vivió Sinaloa la semana pasada, el presidente de México. Andrés Manuel López Obrador se dio el tiempo de resaltar a los peloteros originarios de este estado que participarán a partir de este martes en la Serie Mundial.

López Obrador presumió las actuaciones de Roberto Osuna y José Urquidy quienes forman parte de la novena de los Astros que buscan el segundo título de Grandes Ligas en la historia de la franquicia.



“Sinaloa es un estado que se ha destacado en el deporte, el sábado hubo juegos de beisbol. Tuve tiempo de verlo en Oaxaca. Un juegazo, iban en la novena entrada, ganando los Astros 4-2 a los Yankees y entró nuestro paisano Osuna al relevó. Ya había estado antes Uriquidi. Astros tiene dos relevistas sinaloenses, estaban ya en la novena, viene Altuve y pega un home run porque si no habrían extra innings; Así llego Astros a la serie mundial, empieza mañana y yo creo que en Sinaloa si les interesa también”.

También el mandatario presumió su pronóstico con respecto a quién disputaría la serie mundial, “Yo hice mi pronóstico, lo había hecho desde hace un mes, no de ahorita, para que no digan. Dije que iban a terminar Astros y Cardenales. No quedó Cardenales llego Washington, pero si Astros”.



El “Clásico de Otoño” inicia esta noche entre los Astros y los Nationals.

Osuna y Urquidy buscan ser la segunda pareja de mexicanos que consiguen un anillo de Serie Mundial. En 2011 lo consiguieron Jaime García y Fernando Salas con los Cardinals.