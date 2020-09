Alejandro Kirk, otro pelotero mexicano en jugar en Grandes Ligas

El mexicano Alejandro Kirk se convirtió en el último pelotero nacido en México en jugar en Grandes Ligas.

Nacido en Tijuana, hace 21 años, el catcher se enfundó la careta de los Blue Jays de Toronto, para enfrentar esta tarde a los Mets de Nueva York.

De acuerdo con Baseball America y MLB.com, el bajacaliforniano se encuentra entre los mejores seis prospectos de la novena canadiense, al tener una potencia sobre el plato y aptitud de defensa en su posición.

Kirk no es muy alto, pero es pesado, al medir 1.73 metros y alrededor de 120 kilogramos, que le ayuda a disparar pelotas con el bat. El mexicano subió en sustitución de Danny Jansen.

Lee también: Conoce los nuevos estadios de la NFL

Alejandro se unió a sus compatriotas Ramón Urías (Padres), Isaac Paredes (Tigers), Jesús Cruz (Cardinals), Luis González (White Sox) y Víctor González (Dodgers) en debutar esta campaña de MLB.

Mientras que es el tercer tricolor en estrenarse con los Blue Jays, tras José Silva y Roberto Osuna.

That feeling when you make your @MLB debut

PLAY BALL! pic.twitter.com/d2boFaAKXn

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 12, 2020