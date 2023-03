Ser campeón de la Liga Mexicana de Beisbol, es de nueva cuenta el gran objetivo de los Diablos Rojos del México en la campaña 2023, que inicia el próximo 21 de abril, cuando reciban a los Tigres de Quintana Roo en el Estadio Alfredo Harp Helú.

“El objetivo no puede ser otro más que llegar hasta el final”, acepta Juan Gabriel Castro, estratega de la novena capitalina, quien repite en el timón infernal. “Esperando que sea una campaña sin muchas lesiones, y con optimismo para buscar el campeonato”.

El trabajo en la oficina ya está hecho, toca el turno de Castro y su equipo de trabajo para tomar forma en la pretemporada que inicia de manera oficial la próxima semana.

“Los jugadores mexicanos que se mantienen forman una base sólida que dio buenos resultados. Como mánager me siento afortunado de seguir con la organización, hay un buen grupo, que sentía las ganas de estar todo el tiempo trabajando, el lograr esa química es muy importante para todos, con la finalidad de llegar al preciado campeonato, que tanto queremos”.

Japher Amador, con problemas físicos que le obligaron a dejar la actividad en la Liga del Pacífico, “está recuperado del problema que tuvo con su peso, regresando a su estado ideal y será pieza fundamental. En el caso de Roberto Ramos batalló mucho en el invierno y trae esa espina, no quiere que le vuelva a pasar”.



Lo cierto es que el bateo no le preocupa ni a Castro ni a la directiva escarlata, el tema a resolver es en la lomita, ya que los pingos han sufrido con abridores y relevistas.

Ahí entra Jorge del Valle, vicepresidente de la organización escarlata. “El talón de Aquiles es el pitcheo y no hay engaños respecto a eso, porque son varios años ya de que ocurre eso. Por ahora no se piensa en un bateador extranjero como cuarto bat, si no apostar a los lanzadores”.

En el caso de los extranjeros se han centrado en buscar pitcheo, “dotar a Juan Gabriel Castro de lanzadores que tengan los elementos necesarios para sacar los outs importantes. Repite William Cuevas y apostamos por un cerrador confiable como Fernando Rodney, era importante contar con alguien para las últimas entradas”. Mientras que el colombiano Jeffry Niño regresa más adaptado a la Ciudad de México.

ESTOS SON LOS REFUERZOS

El segunda base mexicano Carlos Sepúlveda, quien estuvo en el 2022 con la organización de los Chicago Cubs, se integra a los Diablos Rojos, al igual que el receptor Francisco Córdoba, de gran recorrido en la Liga Mexicana de Beisbol.

En cuanto a los extranjeros confirmados para ser parte de la pretemporada, están los lanzadores William Cuevas (Venezuela), Sam Bordner (Estados Unidos), Fernando Rodney (República Dominicana), Jeffry Niño (Colombia), Yunesky Maya (Cuba), Steven Moyers (Estados Unidos), Óscar de la Cruz (República Dominicana) y Nick Kingham (Estados Unidos).

A su vez, el jardinero venezolano Ramón Flores, regresa a la novena tras un buen estreno en la campaña 2022.



ASÍ SERÁ LA PRETEMPORADA

Diablos Rojos programó una pretemporada larga que inició el 1 de febrero pasado. El viernes 10 de marzo pitchers y catchers reportarán en el estadio Alfredo Harp Helú, mientras que el 17 de marzo lo hará el resto del grupo.

El domingo 2 de abril tendrán su primer juego de preparación ante los Toros de Tijuana, y al día siguiente iniciarán su participación en el torneo Interliga, que se extenderá hasta el 17 de abril.

El martes 18 de abril, otra vez ante Tijuana, es el último juego de preparación antes de iniciar la campaña contra los Tigres, el 21 de abril.

