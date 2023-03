El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se mostró "sorprendido" y "entristecido" por el "ambiente de hostilidad hacia el Barça" que ha vivido en San Mamés, donde un sector de los aficionados le ha dedicado al conjunto azulgrana gritos de 'a Segunda, a Segunda'.

"Respeto al público de San Mamés. Siempre me han tratado muy bien y me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el Barça y me entristece. Juzgar antes de tiempo no es bueno para la sociedad", subrayó el técnico catalán, después de la victoria lograda por su equipo en 'La Catedral' frente al Athletic Club (0-1).



Cuestionado si teme que estas muestras de protesta registradas en Bilbao derivadas del 'caso Negreira' se vayan a repetir en otros estadios, incidió en que considera que "se está juzgando antes de tiempo". "El público es soberano y respeto las opiniones de todo el mundo, pero me entristece", zanjó sobre este tema.

Acerca del partido, valoró el 0-1 como "una victoria de oro" en un partido que ya advirtió a sus futbolistas que "era una final".



"Les dije que no había que pensar en el Clásico y sacar los tres puntos aquí, competir y ponerse el mono de trabajo. El equipo ha sacado una victoria de carácter vital para el devenir de la liga", añadió Xavi, antes de admitir que sufrieron "demasiado" tras considerar que habían "merecido el 0-2".

Por último, cuestionado sobre el gol anulado a Iñaki Williams en la recta final, el técnico confesó que "al principio pensaba que miraban un fuera de juego", pero que, tras advertirle que era por una posible mano de Iker Muniain y ver las imágenes, opinó que "sí, son manos".

TE PODRÍA INTERESAR: Canelo Álvarez metería en problemas a equipo de la Liga MX por su pelea en México