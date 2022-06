Arturo Brizio y su gestión en el arbitraje que fracasó en el futbol mexicano

Arturo Brizio Cárter renunció a la presidencia de la Comisión de Árbitros de la FMF, después de cinco años en el cargo. “Se tardó demasiado en hacerlo”, dice Bonifacio Núñez, exsilbante interacional.

Brizio dio el anuncio en compañía de Yon de Luisa, presidente de la Femexfut, quien destacó que su gestión fue “ejemplar, con 11 mil partidos a su cargo. Reconociendo que el arbitraje siempre tendrá polémica, acepto que se lograron diferentes objetivos, como la llegada del VAR, la medición de los errores, con la meta de mejorar el arbitraje, y reducirlos”.



Arturo dijo que se va por motivos personales: “Es una decisión arbitral correcta. Creo que [la gestión] ha sido positiva. La dificultad de los partidos crecerá y seguirá creciendo, esto va a seguir. Al final, no es un tema de cómo tomé la Comisión. Ahora, espero tener la humildad de entregarla como la recibí”.

Para Bonifacio, también fue correcto que Brizio dejara el cargo: “No veo por qué fue tan tardía [la salida]. Cuando llegó, nos ilusionamos, pero al final...” El exsilbante pensaba que, con Brizio, “el arbitraje podía retomar su jerarquía, cuando era respetado.

Pero han sido dos generaciones que se han caído, porque los que mandan [federativos] creen que el arbitraje se maneja con trapeador y escoba. Ni don Arturo pudo salvarlo. Le han quitado la credibilidad que tenía al árbitro mexicano. Ahora son menospreciados, ninguneados. Se han perdido 20 años, cinco con Brizio”.

De Luisa no dio el nombre del relevo. “Lo estamos viendo”, dijo. Para Bonifacio, no es cuestión de un nombre, ”sino de un proyecto. La Comisión debe ser una caja de cristal, donde todos se deben asomar, pero nadie meter mano. No es así”.

—¿Hay salvación para el arbitraje mexicano?

—“Es difícil contestar. Es una cosa terrible. Parecía que darles más dinero era la panacea, no fue así. Ha sido un fracaso”.