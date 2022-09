Arturo Brizio: Piden arbitraje de Champions League, pero no juegan como en la Champions

En los últimos años, muchas cosas han cambiado en el futbol. Desde la velocidad del juego hasta el uso de la tecnología; sin embargo, hay algo que luce inamovible y lamentablemente parece parte de la esencia futbolística: La polémica.

Después de cinco años de estar al frente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio habló en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes sobre su paso por la cúpula del arbitraje y destacó que por el bien de la relación futbol-arbitraje, el cambio debe ser desde el entorno.

“Creo que debe cambiar el entorno. Nosotros hemos avanzado mucho en esto, pero el deporte se sigue llamando futbol, no se llama arbitraje. Hoy, pareciera que narramos el arbitraje, pareciera que la única explicación que encuentran los equipos para una derrota es el arbitraje, entonces eso tiene que cambiar para el bien de todos”, declaró el exsilbante mexicano.

Brizio Carter lanzó un contundente mensaje sobre las peticiones y críticas que reciben los silbantes y hasta englobó un tema cultural y tradicional en torno al arbitraje en la Liga MX.

“Me hicieron una pregunta: ¿Por qué no pitan como en la Champions [League]? Mi respuesta fue ¿Por qué no juegan como en la Champions? Así de sencillo. Esto se llama futbol y la gente paga por ver a 22 cracks, no por ver al árbitro. Ahora, del lado interno del arbitraje, claro que se tiene que seguir capacitando todos”, aseveró el expresidente del arbitraje.

También hubo un llamado a los silbantes mexicanos. Arturo Brizio pidió que se alejen lo más que puedan del protagonismo, la crítica y el halago para evitar una relevancia innecesaria dentro del juego.

“El árbitro es parte importante, pero no es el futbol. Él no es la estrella del show, debe sustraerse a la polémica y al halago. Se debe erradicar la prepotencia del árbitro, pero el mismo juego luego los vuelve protagonistas, la figura tiene que ser jugador, ellos son el conductor reglamentario de un espectáculo”, concluyó el histórico exsilbante en charla para EL UNIVERSAL Deportes.