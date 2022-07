Lo que se sabía desde la primera ronda de votación se ha hecho oficial: por primera vez en la historia, un catcher mexicano será titular en el Juego de Estrellas de las Ligas Mayores.

Se dieron a conocer las alineaciones de las Ligas Americana y Nacional para el clásico de media temporada, que se llevará a cabo el martes 19 de julio en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, y Alejandro Kirk será quien lo inicie detrás del plato, por el "Joven Circuito".



The Captain of this Starship @alejandro_kirk is ready for liftoff! pic.twitter.com/iCjMHK7SdJ

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) July 8, 2022