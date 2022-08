Alberto "El Patrón", respaldado por luchadores para consolidar Nación Lucha Libre

Nación Lucha Libre hará su regreso triunfal el próximo mes de septiembre con su segunda temporada. Esta empresa creada en 2019 por el luchador Alberto del Río tiene el sello de tener a grandes figuras del ring nacional como internacional, lo que lo llevaron a superar a empresas como el CMLL y estar a la par de la Triple A.

‘El Patrón’ sabe lo que los luchadores sufren, por eso quiere mejorar el negocio y reunir a grandes figuras no le ha costado, ya que creen en su proyecto, “No puedo decir que me haya costado, si no me ha llevado años de una relación de amistad laboral y demostrarles durante los años el ser humano que soy y la persona responsable y cumplidora, es algo que pedimos a gritos en este negocio. Ellos creen en mí porque hay transparencia y así va a ser de principio a fin”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.



La espectacularidad de sus carteles han colocado a su empresa a la par de las grandes de México, por eso en su segunda temporada esperan seguir en esa línea “Barrimos a la Arena México en rating y a la Triple A le ganamos en muchas semanas y le peleamos de tú a tú. Estoy muy seguro que, como pasó en la primera temporada, nos vamos a convertir en los líderes en poco tiempo”.

La ventaja de Nación Lucha Libre es que harán que los campeonatos tengan un valor en las manos del luchador vencedor. Solamente habrá cuatro: el título Absoluto Imperial, Imperial Femenino, de Parejas y el de Nación de Peso Crucero, esto con la finalidad de darle protagonismo a los monarcas, “Establecer la importancia de ser campeón, que tenga una razón y no nada más por que quieras tener un pedazo de metal pesado en tus manos”, recalcó el luchador potosino.