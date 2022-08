Abierto de Los Cabos: Cameron Norrie y México, una estrecha relación

Cameron Norrie ha comenzado su participación en el Abierto de Los Cabos. El británico contó que, para él, México significa mucho, no una simple visita más en la larga odisea que anualmente vive un tenista; es más, lo siente como un segundo hogar.

“Siempre me siento en casa aquí, así que voy a intentar mantenerme al mismo nivel que el año pasado. Obviamente, ganar mi primer título aquí, lo hace muy especial”, compartió el número 12 del ranking mundial, en exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes.

La sede del torneo se encuentra a unos kilómetros del mar y, de acuerdo con Norrie, ese fue el secreto para proclamarse campeón en la edición 2021: “Las condiciones realmente me sirvieron aquí. Siempre me siento bien junto al océano, junto al agua”, e incluso contó que, cuando aterrizó, lo primero que hizo fue ir a la playa y nadar en el mar.



El tercer sembrado del torneo considera que en la cancha es un jugador completo para poder conseguir los puntos juego a juego, lo que siempre le permite soñar con llevarse el título, más allá de los rivales.

“Ser zurdo me hace un poco más difícil, tengo una espalda bastante ancha, una derecha bastante pesada y un revés bastante plano, esto crea un poco de variación y me hacer un jugador bastante completo”

El título del Abierto de Los Cabos 2021 significó el primer trofeo de la ATP tour en la trayectoria de Cameron Norrie, mismo que ganó sin la presencia de público por temas de la pandemia de Covid-19, así que este año ya quiere sentir ese apoyo en la nueva cancha, porque está seguro de que el respaldo del público mexicano será determinante.

“[El nuevo estadio] se ve muy bien, y especialmente con tener gente mirando, con todos los fans, va a haber más ambiente y me encanta jugar en ambiente, así que espero que la gente mexicana me apoye y me ayude a defender el título”, concluyó, con una gran sonrisa el tenista de 26 años de edad, quien viene por todo.

