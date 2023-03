Giannis es relajado, elocuente y amable fuera de la cancha. Pero Antetokounmpo —como luce sobre el 34 de su camiseta— es fuerte, rápido, agresivo, dinámico, imparable cuando encara la canasta. Es de nacionalidad griega, pero de origen nigeriano. Otro deportista prodigioso del continente africano que vuela por las canchas de baloncesto y ya se coronó como campeón del codiciado anillo de la NBA con los Milwaukee Bucks en 2021, el primer título en 50 años del equipo. Entre otros reconocimientos, ha sido nombrado MVP dos veces, MVP de la final y jugador defensivo del año. Con 2.13 metros de altura y 110 kg de peso, sobresale de forma natural entre los grandes atletas que forman parte del “Squad on a Mission” de Breitling.

Giannis Antetokounmpo en el Fiserv Forum tras el partido que Milwaukee Bucks ganó a Toronto Raptors.

Jugador franquicia

El jugador franquicia del equipo de Wisconsin celebra una década en la NBA, adonde llegó siendo adolescente en el “draft” de 2013. “El viaje ha sido increíble. No estaría aquí sin mis padres. Me apoyaron al 100% y ellos creyeron en mi sueño de jugar al baloncesto más que yo. Pero no miro al pasado ni al futuro. Estoy en el presente, donde está la humildad. Trata de ser humilde, trata de tener hambre, de ir al límite… Al final, cuando mis hijos ya estén grandes y hagamos una carne asada, hablaremos de lo que he logrado”. El espíritu inconformista de un ganador nato.

Su pasión por los relojes comenzó de una forma divertida. “Mi hermano mayor me regaló una caja grande con muchas cajas dentro que abrí una tras otra. Diez cajas para tener mi primer reloj. Tenía mi nombre grabado. No me compraría yo mismo un reloj para mi cumpleaños. Pero me regaló otro segundo reloj. Me dijo que lo usara y lo disfrutara y que era también una gran inversión. Después de eso me volví loco y tenía como 80 relojes”. Giannis Antetokounmpo ha realizado campañas para Breitling con el Navitimer y el Chronomat. “Uso los dos, pero, para ser honesto, me gusta mucho el Navitimer. El primer reloj de Breitling con el que trabajé y la marca me dio”, asegura mientras luce un Chronomat GMT 41 mm para la ocasión. “En cuanto a tamaño, me gustan los 41 mm. Tengo manos grandes, pero en 46 mm parecería mi reloj de sol”, comenta entre risas. “Para las carátulas, me gusta el ‘azul hielo’ y el verde también”.

Squad on mission

Como miembro del Squad de Breitling cumple un año junto a otros deportistas laureados como Kelly Slater (12 títulos mundiales de surf), Jan Frodeno (campeón mundial del Iron Man tres veces y medallista olímpico) y Erling Haaland, el imparable goleador del Manchester City. “Soy un gran fan de Haaland y hubiera elegido el futbol si no jugara a baloncesto”. Nombra al mítico Jay-Jay Okocha del equipo nacional nigeriano, aquellos atléticos “aguilas verdes” que consiguieron oro olímpico en Atlanta 96. Antetokounmpo es el “águila verde” de Milwaukee que vuela majestuoso sobre los aros de la NBA.

“La fuerza de voluntad de Giannis, su dedicación, su visión inquebrantable y su deseo de devolver lo recibido hacen de él una inspiración”, afirma el CEO de Breitling, Georges Kern. “Además, es uno de los tipos más agradables y con los pies sobre la tierra que uno puede encontrar. Cuando reclutamos miembros para nuestro escuadrón, no es solo porque sean los mejores en lo que hacen, sino porque demuestran carácter e integridad en todo lo que se proponen”. Antetokounmpo y sus hermanos tienen abierta en Atenas una escuela de baloncesto que ayuda a niños de orígenes desfavorecidos a interesarse por el deporte. Apoyo solidario a gente de barrios humildes como en el que él mismo nació y donde el talento, bien dirigido con esfuerzo, puede volar alto. “El objetivo a corto plazo es mejorar en todo lo que se pueda, pensar en el día a día. Cada día ser mejor, más fuerte, más sano e ir por el campeonato. El equipo puede competir con todos los que se pongan delante. Pero tenemos que seguir siendo humildes, estar en el presente y seguir mejorando”.