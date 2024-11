Yeri Mua muestra apoyo a Cazzu tras revelación sobre Nodal; “yo creo que Ángela Aguilar está pend...”

La tarde del 31 de octubre, la cantante Cazzu reveló detalles de su separación con Christian Nodal, la cual fue bastante “conflictiva y pública”, un proceso en el que “mantuve en silencio porque me pareció que era lo correcto”.

Por medio del podcast “PLP”, la cantante desmintió las declaraciones de Ángela Aguilar, quien recientemente afirmó que tanto ella como su esposo Christian estaban tranquilos, ya que no habían herido a nadie. Según Aguilar, todos los implicados, incluida Cazzu, conocían su relación antes de que se hiciera pública.

Yeri Mua muestra apoyo a Cazzu tras revelación sobre Nodal

Ante ello, la influencer Yeri Mua mostró su apoyo a Cazzu; sin embargo, expresó que “no puedo odiar a Ángela”.

“Yo mexicana, apoyo a mi querida argentina Cazzu, la verdadera reina, diosa, todo lo que pasó, la neta mis respetos porque ella (ha estado) calladita y de Christian Nodal qué podemos decir… hombres”, comentó en un video difundido en TikTok por el usuario @detodo_clips2.

No obstante, manifestó: “Pero miren, yo les voy a decir algo. No sé por qué, pero no puedo odiar a Ángela Aguilar ¿por qué saben qué? Es que más allá de que esté chiquita, yo creo que está pend…, pero porque yo también lo he estado”.

“Porque yo cuando he estado enamorada parece que estoy poseída, o sea, yo defiendo a mi hombre a más no poder y su palabra es todo lo que yo crea y ciega, parezco yo ciega, sorda, yo así, una cuando está enamorada y no tiene amor propio”, añadió.

Finalmente, consideró que la hija de Pepe Aguilar está enamorada, pero “pend…”. “Muchas veces no he tenido amor propio, yo la neta parezco poseída por el amor. Y Ángela Aguilar es una mujer enamorada y pend…, nada más qué decir”.

