Yayo Gutiérrez confiesa que pensó en quitarse la vida tras ser acusado por grabar videos íntimos sin consentimiento

Fue en el 2021 que la creadora de contenido, Ixpanea, levantó la voz al denunciar públicamente haber sufrido violencia de carácter sexual en manos del youtuber Yayo Gutiérrez, al grabar videos íntimos sin su consentimiento y tener en su posesión carpetas de ella y de otras chicas a las que les hizo lo mismo.

"Nunca sabes quién va estar viendo el video cuando son videollamadas, no sabes si hay un respaldo en esa computadora y saber si esa persona lo está grabando”, mencionó en su denuncia.

A través de un video, la influencer aseguró que todo inició al conocerlo, hace más de 10 años, cuando ella apenas iniciaba en la plataforma y él ya era reconocido como figura pública por tener varios canales colaborativos con mucha popularidad en aquellos años.

“Mi problema era que como todo el mundo lo normalizaba y todo el mundo quería estar con él, era como un Dios, y todo el mundo lo seguía”, confesó.

A raíz de este escándalo, la figura de Yayo Gutiérrez en el internet no fue la misma, pues además del surgimiento de nuevas plataformas e influencers con contenido más actual, esta denuncia llegó a sepultar su carrera por un largo tiempo.

Yayo Gutiérrez confesó que quiso quitarse la vida

A manera de catarsis, el youtuber publicó el día de ayer un video retomando este delicado tema y reflexionando sobre los errores que tuvo en el pasado, afirmando que desde ese escándalo ha tenido un gran crecimiento personal, tratando de encontrarse consigo mismo.

“He tenido muchos meses de introspección para saber qué es lo que me ha traído hasta aquí; esta una reflexión para mí, un testimonio de las consecuencias de mis acciones”

Confesó que el abuso del alcohol y de otras sustancias lo llevaron a sufrir delirios de persecusión por no enfrentar la realidad cuando salieron a la luz dichas acusaciones, sin desmentir a las víctimas.

“Esas acusaciones son producto de mi patanería, mi soberbia y falta de conciencia; desapruebo totalmente mis actitudes inmaduras en etapas anteriores”, expresó Gutiérrez.

Recordó cómo fueron sus días durante los últimos tres años, diciendo lo avergonzado que estaba por sus acciones, además de sufrir daños en su salud mental y física, autolesionándose.

“No quería ni verme al espejo, no quería ver de frente al verdadero problema, me estuve evadiendo por 2 años, me estaba comenzando a tornar violento y comencé a atentar contra mi mismo estando borracho; desde golpearme, quemarme, cortarme, hasta quedar inconsciente”.

Además relató como fue que en una ocasión, estando alcoholizado, se sentó al borde de una ventana, balanceándose mientras pensaba que todo acabaría, si hubiera tenido el valor de aventarse.

En el clip concluye que fue su familia quien lo ayudó a salir del círculo destructivo que creó en el pasado, afirmando que en este momento se encuentra sobrio, tratando de ser mejor.

