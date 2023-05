El pasado domingo se llevó a cabo la marcha en defensa de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Decenas de simpatizantes salieron a las calles de la Ciudad de México, pero también se registraron enfrentamientos.

Mar Huerta asistió a la manifestación en apoyo a la ministra Norma Piña. Al finalizar, decidió ir a comer, pero María Clemente, diputada de Morena y activista transgénero, les gritó que era una “fifí”.

“Mi hermana y yo le recordamos que tiene un cargo público y que tiene que defender los derechos de las y los ciudadanos. Por esa observación la persona se molestó y se acercó muy agresivamente y en forma intimidante a levantarnos el puño, y gritando lo que ven y escuchan”, reveló a propósito del video compartido en Twitter.

María Clemente estuvo presente en la marcha en apoyo al Poder Ejecutivo. Foto: Facebook María Clemente García Moreno

María Clemente llama “fifí” a mujer durante manifestación en defensa de la SCJN

“Temimos por nuestra seguridad ya que el diputado de Morena nos quiso golpear y al ser biológicamente un hombre, no se compara su fuerza con la nuestra”, fue el mensaje con el que acompañó el clip.

En el video difundido se observa que las mujeres y la diputada de Morena protagonizan un intercambio de palabras. “Gente pobre, no gente fifí como tú que anda mal mirando a la gente en las calles. ¡A mí no me importa representarte”, le dijo Clemente a una de las usuarias.

En aras de detener el conflicto, la mujer le mencionó “que Dios te bendiga”. A lo que la diputada contestó “No me interesa representarte. Maldita vieja fifí por tu culpa la gente es pobre, por gente que piensa como tú”.

“Discriminadora de mier**. ¡Patética, fifí!”, arremetió la activista contra Mar Huerta.

De acuerdo con lo relatado por la usuaria, la diputada se acercó a ella de manera agresiva. “Por gente como tú la comunidad LGBT+ está tan denigrada. No eres más que un vulgar bravucón golpista lleno de resentimiento y no eres digno de ocupar un cargo”, señaló la mujer.

Este wey disfrazado de mujer @MARIACLEMENTEMX salió a agredirnos a mí y mi hermana por apoyar a la ministra Piña. Temimos por nuestra seguridad ya que el diputado de Morena nos quiso golpear y al ser biológicamente un hombre, no se compara su fuerza con la nuestra. (Continua) pic.twitter.com/biXGVcGDb3 — Mar Huerta (Sueño de Verano) (@marihuertita) May 28, 2023

¿Quién es María Clemente, diputada de Morena y activista trans?

María Clemente García Moreno es diputada federal e inicialmente militó con el Partido de la Revolución Democrática, aunque actualmente se encuentra afiliada a Morena.

Es activista por los derechos humanos de la población LGBT+ y en defensa de los derechos de la diversidad sexual en México, al mismo tiempo que se asume como mujer trans.

Fue presidenta del colectivo Agenda LGBT A. C y secretaria de la comisión de Atención a Grupos Vulnerables e integrante de la comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados.

María Clemente es diputada y activista trans. Foto: Facebook María Clemente García Moreno

foh